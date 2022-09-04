عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتي جنوب وغرب عرعر، خلال الأسبوع الماضي 3 منشآت تجارية، وحررت 29 مخالفة، وطُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.وأكدت الأمانة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على المحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، إضافة إلى رصد وضبط مخلفات البناء وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //10:38ت م0028