الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعاً حول المملكة.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تندحة بمحافظة خميس مشيط، ومركز العبلاء بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما.وتواصل الوحدة المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للرجال والنساء في متتزه الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك لمدة أسبوع.وفي منطقة جازان تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر المحكمة العامة بجازان لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في وادي ممنى بمحافظة المخواة، ومتوسطة النجاح ببني ظبيان بمنطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مكتب الإشراف النسوي بتعليم محافظة يدمه، بينما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها للرجال والنساء في مقر النيابة العامة بمدينة سكاكا لمدة يومين لكل منهما.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:58ت م0031