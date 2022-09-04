الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق بالرياض، وذلك عن الربع الثاني للعام 2022، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.وناقش المجلس أبرز مستهدفات برامج الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أبرز إنجازات برامج الدعم السكني، وأداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" شهرياً.واستعرض مستجدات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خلال منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري، كما اطلع على تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها في الربع الثاني من العام 2022م، وهي : - لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام، واتخذ عدداً من القرارات التي تنظم العمل الداخلي للصندوق، كما اعتمد مواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.وثمّن المجلس لإدارة ومنسوبي الصندوق جهودهم المبذولة والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بتمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.// انتهى //11:01ت م0033