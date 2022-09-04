نجران 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسبدأت جامعة نجران اليوم، في تدريب 236 متدرباً ومتدربة من الملتحقين ببرنامج "تمهير"، الذي يأتي بالتعاون بين الجامعة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لإكساب المتدربين المهارات المتوائمة مع سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التعليم والتدريب لخلق كوادر بشرية مؤهلة.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي، أن البرنامج يستمر لمدة ستة أشهر، حيث سيخضع الملتحقون بالبرنامج إلى مزاولة العمل من خلال توزيعهم على كليات، وعمادات، وإدارات الجامعة المختلفة، وتكليفهم بمهام وواجبات عملية تُسهم في تدريبهم وتعليمهم وتهيئتهم لسوق العمل.وبين الدكتور الحازمي، أن عدد المتدربين والمتدربات لمرحلة الدبلوم 32 متدرباً ومتدربةً، فيما بلغ عددهم لمرحلة البكالوريوس 204 متدربين ومتدربات في مختلف التخصصات، منوهًا بدور البرنامج في تهيئة وتطوير خريجي وخريجات الجامعة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:04ت م0034