المدينة المنورة 8 صفر 1444هـ الموافق 4 سبتمبر 2022م واسأقام وقف تعظيم الوحيين خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التأهيلية والتطويرية عبر مقرأة تعظيم الوحيين أهمها برنامج تأهيل المعلمين والمعلمات المقبلين على تعليم القرآن الكريم، حيث بلغ عدد الملتحقين فيه 1100 معلم، تخرج منهم 280 معلم.وبالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالنماص ( جمعية ذكّر) أقام الوقف عبر مقرأة تعظيم الوحيين البرنامج الصيفي المكثف لتأهيل معلمي القرآن الكريم لمعلمي الجمعية بواقع 25 ساعة تدريبية على مدى أسبوع، تخرج منه 30 معلماً، بالإضافة إلى " برنامج الإقراء " الذي تخرج من خلاله عدد من طلاب مقرأة تعظيم الوحيين .يُذكر أنه جرى على هامش البرنامج القرآني الصيفي توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية ذِكّر لتحفيظ القرآن الكريم بالنماص لتنفيذ عدد من البرامج القرآنية.// انتهى //11:24ت م0036