تونس 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بمصادقة مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماعه برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية.ونقلت تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التي دعا فيها رئيسة الحكومة إلى الاجتهاد من موقعها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة البلاد والاستحقاقات الاجتماعية.وأخبرت صحف الأحد عن تعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، مشيرة في السياق إلى ترحيب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين عبدالله باتيلي.وأوردت في موضوع آخر إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي أعمال العنف في أنحاء العراق، حاثين جميع الأطراف على حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمع السلمي، والمؤسسات العراقية، وتجنب العنف.وتطرقت صحف تونس إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة العشرات بعد تجدد الاشتباكات القبلية في مناطق عديدة في محافظة النيل الأزرق السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية ، إلى جانب موجة نزوح واسعة إثر هذه الأحداث.// انتهى //11:24ت م0037