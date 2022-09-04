الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستنظّم الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المنعقد خلال الفترة من 6-8 أكتوبر 2022م.وأوضح استشاري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد أن المؤتمر يضم عدداً من المتحدثين من أمريكا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج، ومتحدثين محليين منهم خبراء ومخترعين في تخصص علاج عصب وجراحه جذور الأسنان، مشيراً إلى أن المؤتمر يضم معرضاً عالمياً لأكبر الشركات وممثليها في المملكة.وأتاحت الجمعية التسجيل في المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://sesociety.sa/events/ses_21_conference/ .// انتهى //11:31ت م0038