أبها 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //11:33ت م0039