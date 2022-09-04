القدس المحتلة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحم عناصرها المصلى القبلي.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الأوقاف الإسلامية في القدس قولها، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.كما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال المصلى القبلي وتجولوا فيه بشكل استفزازي.// انتهى //11:38ت م0041