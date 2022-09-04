الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج فني تخطيط قلب "المنتهي بالتوظيف" التابع للأكاديمية الصحية اليوم، وذلك من خلال التقديم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن برنامج فني تخطيط القلب يؤهل الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب.وأضاف أن البرنامج يمتد لمدة 12 شهراً، ويستهدف شباب وشابات الوطن، ممن ليسوا على رأس العمل، من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة وهي: تخصص الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، تخصص الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 أو Academic IELTS 4.5.وأشار إلى أن البرنامج هو امتداد لسلسة برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة، والتي تسهم في رفع معدلات التوظيف لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تخريج ممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية.// انتهى //12:57ت م0054