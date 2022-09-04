بغداد 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم ،عن قتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في محافظة صلاح الدين.وقال رسول في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية ، إن "أبطال قيادة عمليات صلاح الدين نفذوا واجباً لتفتيش جبل حمرين ، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير مضافة ونفق، إضافة إلى العثور على مضافة للدعم اللوجستي".من جهة أخرى أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ، اليوم ، عن مقتل إرهابي واثنين من معاونيه في كركوك.وذكرت الوكالة في بيان لها ، أن من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك ، مشيرة إلى أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، إذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى أمني قاطع الدبس والمكنى (ابو دنيا) واثنين من معاونيه.// انتهى //12:57ت م0055