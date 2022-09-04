الجزائر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرحبت الجزائر بتعيين عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسًا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معربة عن استعدادها للتعاون الوثيق معه.وأكدت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها دعمها الكامل لعبد الله باثيلي، في إطار تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليه، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع باثيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي.// انتهى //12:58ت م0056