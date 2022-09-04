الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء.واطلع سموه خلال الاستقبال، على أبرز الخطط والأنشطة التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة القادمة، منوهاً بجهودها ودعمها لقطاع الأعمال بالمنطقة، وتنفيذ تطلعات القيادة الحكيمة في دعم الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.من جهته، قدّم بدر الرزيزاء الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه المتواصل للغرفة لتحقيق برامجها في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة.// انتهى //13:02ت م0058