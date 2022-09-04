الكويت 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 49ر7600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 %.وتم تداول 19ر140 مليون سهم عبر 8743 صفقة نقدية بقيمة 8ر34 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر30 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5777 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 % من خلال تداول 14ر83 مليون سهم عبر 4390 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 76ر8476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4353 صفقة بقيمة 26 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6038 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 % من خلال تداول 14ر59 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 ملايين دينار .// انتهى //13:08ت م0060