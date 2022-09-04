طرابلس 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022م واسهنأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا "عبد الله باتيلي".وأعرب " أورلاندو " في بيان له وفق وكالة الأنباء الليبية عن تطلعه إلى العمل مع "باتيلي" بشكل وثيق ومع البعثة الأممية لدعم الليبيين لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً لــ"يان كوبيش".// انتهى //13:10ت م0061