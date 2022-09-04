جدة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساعتمدت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة، قبول طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا هذا العام 1444هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين للبرامج الأكاديمية والتنفيذية مايقارب 14,200 ألف طالب وطالبة.وكانت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا قد استحدثت العديد من برامج الماجستير والأكاديمية العلمية مثل: التربية الخاصة، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى القيادة التربوية، والتصميم والفنون، بجانب البرامج التنفيذية والمهنيه مثل: الأمن السيبراني، وإدارة المشاريع، والكيمياء الصناعية، واللياقة البدنية، وريادة الأعمال، والإدارة الهندسية، وإتاحة برامج مميزة وحصرية على مستوى الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة منها برنامج ماجستير الصحة النفسية من كلية العلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير والدكتوراه في الخزف والنحت، والحلي والمجوهرات بكلية الفنون والتصاميم، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، واحتياجات سوق العمل حالياً وفي المستقبل.// انتهى //13:50ت م0073