رفحاء 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنفّذت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بمحافظة رفحاء خلال شهر أغسطس 2022م، وضمن برنامج "صيفي مهارة" 544 ساعة تطوعية، من خلال 34 متطوعاً ومتطوعة.وأوضحت الجمعية أن برنامج "صيفي مهارة" تضمّن سلسلة من المهارات المتنوعة، مشيرةً إلى أن هذه البرامج والدورات تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات المهنية وتعزيز الجانب الإبداعي ،وتنمية القدرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لفرص عمل جديدة للمستفيدين .// انتهى //13:50ت م0074