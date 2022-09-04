القاهرة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسدعا مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، رئيس الدورة الـ"158" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين السفير عبد المطلب إدريس ثابت، إلى مزيد من الجهد والعمل لضمان وجود موقف عربي مشترك يعزز الوجود العربي على الساحة الدولية ويضمن كافة الحقوق والمراكز القانونية المستحقة لكافة الدول الأعضاء وهو ما نصبو إلى تحقيقه من خلال أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.وشدد إدريس في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 158 على مستوى المندوبين الدائمين المنعقدة حاليًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، على التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربًا عن أمله في أن يكون الاجتماع فرصة لدعم وتعزيز دور الجامعة العربية من أجل تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة الليبية ومتناغمة مع قرارات الشرعية الدولية عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.// انتهى //13:53ت م0075