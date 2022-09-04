الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنظّمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان "مفاهيم ومتطلبات نظام إدارة الجودة"، والتي تهدف لتطوير مهارات فرق العمل في الوكالات، لتطبيق نظام الجودة في أعمالها بكفاءة عالية، وأتمتة جميع الإجراءات بعد توثيقها من خلال منصة موحدة " منصة تميز "، وذلك بفندق شيراتون الدمام.وأوضح مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي القرني، أن الورشة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تأتي ضمن تطبيق النظم العالمية في الجودة والتميز المؤسسي، وخطة العمل الخاصة بتطبيق نظام الجودة 9001:2015 على الوكالات كمرحلة ثانية بعد تطبيقها على مستوى الإدارات العامة.وأشار إلى أهم المحاور التي تتضمنها الورشة وأبرزها البنود الأساسية للمواصفة ( الأيزو 9001:215 )، وأهمية الجودة والاهتمام بها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ومراحل تطورها، ومبادئ الجودة ومعايير تطبيق معاييرها وبنودها، ومعالجة معوقات النجاح في تطبيق وفاعلية نظام إدارة الجودة، وتطوير مهارات سفراء الجودة والتميز المؤسسي والممثلين بالإدارات بالوكالات، وإنشاء وتحسين نظم الجودة ، والتحسين الشامل لأنظمة الوكالات من خلال بناء نظم جودة ذات كفاءة عالية، وأتمتة جميع الإجراءات بعد توثيقها من خلال منصة موحدة " منصة تميز "، بجانب بناء وتحديث المعايير للعمليات الرئيسية.يذكر أن الورشة تناولت في يومها الأول خطة لتطبيقها مفهوم الجودة ومبادئ نظام إدارتها، ومجالها؛ وفي اليوم الثاني عملية التخطيط لنظام إدارة الجودة وأهدافها، بينما تختتم يومها الثالث بأبرز المعلومات الموثقة وبند التشغيل في مجال التخطيط والتصميم والإنتاج وتقديم الخدمات، تقييم الإداء والتحسين.// انتهى //14:00ت م0078