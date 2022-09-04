الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسحققت عذبة للسباقات العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز "كأس الطايف إنتاج محلي مفتوح الدرجات" لعمر سنتين لمسافة 1400 متر عبر الجواد "الكويت" العائد له، مسجلاً انتصاره الثالث في سجله السباقي من ثلاث مشاركات.كما حقق الجواد "مجحم" إنتاج عذبه للسباقات والعائد له الانتصار الرابع في سجله السباقي حين نال "كأس الطايف مفتوح الدرجات إنتاج ومستورد" لعمر ثلاث سنوات لمسافة الميل, وذلك خلالالحفل الختامي لنادي سباقات الخيل والذي أقيم أمس في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالطائف.وواصلت عذبة للسباقات إنجازاتها دولياً، حيث حققت الفرس "بيان عذبة" إنتاج عذبه للسباقات والعائدة له "كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك" لمسافة الميل (الفئة الثالثة)" للعام الثاني على التوالي وانتصارها السادس في سجلها السباقي ، وذلك بمضمار "هايدوك" في المملكة المتحدة.// انتهى //14:18ت م0080