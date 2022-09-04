الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسدشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، جائزة الأمين للتميز بأمانة المنطقة الشرقية في دورتها الثالثة لهذا العام 2022م، بحضور قيادات الأمانة، وأعضاء لجنة الجائزة.وأوضح المهندس الجبير، أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وبناء ودعم ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، والإرتقاء بجميع أعمالها الإدارية والخدمية، من خلال التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، والتحسين المستمر لمستوى الخدمات، إضافة إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين الوحدات الإدارية لتكون أكثر اهتمامًا بتلبية احتياجات العملاء ورغباتهم ومتطلباتهم وخدمتهم بشكل أفضل.واطلع معاليه خلال التدشين على عرض تفصيلي لمراحل ومعايير الجائزة بفرعيها وعدد المسارات الخاصة، وأحكامها ومستهدفاتها التي تنسجم مع جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، التي تهدف إلى توحيد التوجهات نحو إدارة فاعلة بجودة عالية في منظومة العمل الحكومي.من جانبه، أشار مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المشرف العام على الجائزة المهندس على بن سعيد القرني، إلى أن اللجنة حولت جميع أعمال الجائزة من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، وذلك تماشيًا مع توجهات الأمانة نحو رقمنه العمليات في جميع إداراتها، كما اختارت اللجنة الفنية في هذه الدورة لجان التحكيم والتقييم من خارج الأمانة لضمان الحيادية مع استقطاب كفاءات جديدة وعناصر ذات خبرة واسعة في مثل هذه المجالات.واستعرض المهندس القرني، مراحل الجائزة، ابتداءً من تنظيم ورش العمل وآلية استقبال طلبات الترشيح للمرحلتين، مرورًا بالتقييم والتحكيم وصولاً للحفل الختامي والتغذية الراجعة مع العمل على إقامة ورش عمل متنوعة وحملات توعوية وإرشادية، لإعطاء الفرصة العادلة وبالتساوي لجميع الراغبين في الترشح.وتأتي هذه الجائزة في إطار بناء عمل مؤسسي لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها والارتقاء بآليات ووسائل تقديم هذه الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.// انتهى //14:19ت م0081