عنيزة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأقيمت أمس ورشة عمل بعنوان "علامة التمور السعودية والفرص التطويرية لمصانع التمور" ، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور .وقدم رئيس قسم تطوير الفرص الاستثمارية بالمركز الوطني للنخيل والتمور عبدالاله الفالح في بداية الورشة، شرحاً عن علامة التمور السعودية، مبيناً أنها علامة تدل على أن المنتجات الحاصلة عليها آمنة، وبنيت على المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية والمصنفة إلى ثلاثة درجات (ممتازة، أولى، وثانية)، مشيراً إلى أنه يتم منحها إما للمزارع أو المصانع أو الشركات بعد تطبيق المتطلبات الفنية والقياسية في سلامة الغذاء، التي تتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.كما تناولت الورشة العديد من نماذج الصناعات التحويلية من مشتقات التمور ذات العوائد الربحية المجزية وهي عصير التمر، وعجينة التمور، ودبس التمر، ومربى التمر، والسكر السائل من التمور، وبودرة التمور.// انتهى //14:27ت م0083