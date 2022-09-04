عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسحددت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية مواقع وجود العيادات المتنقلة لهجر وقرى محافظة العويقيلة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية مما يسهم بتسهيل الحصول عليها والتي تشمل جميع قرى وهجر المنطقة وفق خطة زمنية.وأوضحت صحة الشمالية أن العيادات المتنقلة توجد يومي الأربعاء 11 صفر والثلاثاء 2 ربيع الأول للعام الحالي في هجرة ابن عايش من الساعة العاشرة صباحاً حتى 12 مساءً، ويوم الاثنين 16 صفر في قرية نعيجان من الساعة 10 صباحاً حتى 1 مساءً، بينما توجد يوم الثلاثاء 24 صفر في قرية الادية من الساعة 10 صباحاً حتى 1 مساءً.يُذكر أن القافلة الطبية تحتوي على عدد من الخدمات ومختبر طبي وصيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان.// انتهى //14:40ت م0085