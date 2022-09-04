الباحة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقرير إنجازات فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة عبدالخالق بن جماح أبو القرون، وعدداً من منسوبي "هدف".واطلع سموه على ما تضمنه التقرير من إنجازات فروع الصندوق بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعاً لشرح من مدير الفرع عن برامج ومشروعات ومبادرات "هدف" لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق من تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل المتخصصة.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.// انتهى //14:44ت م0087