الأحساء 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، مؤخرًا، لاعبي الكاراتيه بنادي الأحساء لذوي الإعاقة بعد تحقيقهم المركز الأول في بطولة المملكة الأولى للعبة الكاراتيه لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الإعاقات التي أقيمت بصالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.وأشاد سموه بجهود النادي في توفير جميع احتياجات اللاعبين ليحققوا البطولات والإنجازات الرياضية في مختلف الفئات وبما حققه أبناء الأحساء من إنجاز، متمنيًا سموه لهم التوفيق والنجاح، منوهًا بأن هذه الفئة الغالية تجد دعم واهتمام القيادة الرشيدة "رعاها الله" .من جانبه، نوه رئيس نادي الأحساء لذوي الإعاقة خالد القرينيس بدعم سمو محافظ الأحساء وحرصه على استقبال اللاعبين وذويهم ومساعديهم؛ تشجيعًا وتحفيزًا لهم ولبقية اللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.// انتهى //15:40ت م0106