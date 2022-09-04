سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة
الأحد 1444/2/8 هـ الموافق 2022/09/04 م واس
الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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15:47ت م
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