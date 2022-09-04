الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:47ت م0107