جيزان 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلن نادي جازان الأدبي اليوم، عن إطلاق مسابقته في التصوير الضوئي " بك نفخر يا وطن "، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وأوضح النادي أن من شروط المسابقة أن تكون الصورة داخل المملكة، وأن تلتقط بكاميرا احترافية ذات جودة عالية بصيغة JPG ، وبمقاسات عرضية، وأن تحمل دلالة "بك نفخر يا وطن"، وأن يرسل كل متسابق عملًا واحدًا فقط، مع إرفاق بياناته وصورته عبر موقع النادي، علماً أن آخر موعد لقبول المشاركات هو تاريخ 16 من شهر سبتمبر الحالي.// انتهى //15:51ت م0109