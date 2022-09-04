جيزان 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.وبيّنت الأمانة أن الأعمال التي جرى تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي شملت إزالة 81,961 متراً مكعباً من مخلّفات البناء والهدم، ومعالجة 1431 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 136 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 12,427 حاوية من حاويات النظافة، إضافة لدهان 5131 مترًا طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين مظهر 438 من حواجز الحفريات، ومعالجة 8986 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وكذلك صيانة 1955 عمود إنارة، وإصلاح 15,018 متراً مربعاً من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.// انتهى //15:52ت م0110