الرباط 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرحبت المملكة المغربية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا له ورئيسًا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا.وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم ، أن المغرب تعرب عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد، وتؤكد استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.وأضاف البيان ، أن المملكة المغربية ستواصل العمل مع الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق .// انتهى //15:52ت م0111