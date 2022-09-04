الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس الصندوق الدولي للإيدز والسل والملاريا دونالد كابيروكا.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية والحد منها بالدول المحتاجة.وأعرب كابيروكا عن إعجابه بالقدرات المهنية المميزة لمركز الملك سلمان للإغاثة وعمله المستمر لدعم الجهود الدولية لمنع تفشي الأمراض والأوبئة في جميع دول العالم.// انتهى //15:57ت م0113