الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسصعدت أندية كميت والنهضة والطرف لفئة البراعم للدوري الممتاز للريشة الطائرة 2023م بعد حلولها في المراكز الثلاثة الأولى لمنافسات دوري الدرجة الأولى, الذي اختتمت منافساته أمس في الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وأقيمت على مدار 3 أيام بمشاركة 45 لاعباً مثلوا 16 نادياً.وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة الفائزين في دوري الدرجة الأولى، حيث حقق نادي كميت المركز الأول والميداليات الذهبية ومثله اللاعبون دخيل العصيمي وسليمان الموسى وعبدالله الدهيش وفراس الدايل, وحل النهضة ثانياً ومثله اللاعبون أسامة الشخص وجواد بوسنه وحسين العبيدان وعلي العلي ومحمد العبيد ومنتظر العبدالمحسن, بينما حقق الطرف المركز الثالث ومثله اللاعبون باسم الشملان وحسين بوعويس وعلي العوجان ومحمد الشملان ومساعد الفجري.// انتهى //16:09ت م0116