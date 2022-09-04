الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسانتظم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم أكثر من 8000 طالب وطالبة مستجدين في جميع المسارات والكليات.وأوضح عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتور عبدالعزيز الفهيد أن الجامعة نظمت خلال الأسبوع الماضي برنامج التهيئة للطلبة المستجدين، حيث يعد برنامجاً محوريًا في بداية الدراسة الجامعية ومهماً للطالب، خصوصًا في هذه المرحلة وبداية انطلاق نظام الفصول الثلاثة.ولفت النظر إلى أن الجامعة تولي تهيئة الطلبة المستجدين بمختلف مسارات الكليات عناية كبيرة، حيث يمثل الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى المرحلة الجامعية تحدياً كبيراً للعديد من الطلبة، ومن هنا يأتي تصميم برنامج التهيئة بحيث يعمل على تذليل تلك العقبات وإعداد وتهيئة الطلبة للاندماج بالحياة الجامعية.// انتهى //16:11ت م0118