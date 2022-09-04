حائل 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرفعت أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية جنوب المدينة خلال الأيام الـ60 الماضية 119680ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض والهدم مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أنه رُفِعت المخلفات لـ789موقعاً، وأن إجمالي ردود مخلفات المباني بلغ أكثر من 6600 رد، مؤكداً تكثيف جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في معالجة وإزالة المشوهات البصرية في مدن ومحافظات المنطقة، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة والبلديات؛ وذلك للحفاظ على جمالية المظهر العام في المنطقة وجميع محافظاتها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.// انتهى //16:11ت م0119