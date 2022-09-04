الباحة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدًا انطلاق فعاليات مهرجان الرمان في نسخته الـ11، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية راعيًا إستراتيجيًا وتنفذه الجمعية التعاونية للرمان بالمنطقة وذلك بمقرها في مفرق بيده.وعَدَّ مدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني رعاية سموه للمهرجان , داعمًا مهمًا للزراعة والمزارعين في الباحة ومحافظاتها، مشيرًا إلى أن المهرجان الذي تشرف على تنفيذه الوزارة يهدف إلى تسويق منتجات المزارعين وتنفيذ عدد من البرامج واللقاءات بما يعزز قيمة المنتج وبما يضمن المساهمة في رفع الناتج المحلي.وبين أن المهرجان الذي يستمر لمدة سبعة أيام يأتي بمشاركة ١٠٠ عارض ثابت، وأكثر من 1000 مزارع متردد على الحراج، إلى جانب مسار الأسر المنتجة الذي يضم نحو ١٥ أسرة و٦ متاجر إلكترونية ومعرض الزراعة العضوية وركن ريف وركن فرع الوزارة وعدد من الجهات الأخرى، مفيدًا بأن هناك فعاليات منوعة ترفيهية وتثقيفية كمسرح الطفل وركن للرسم والفنون الشعبية وغيرها.من جانبها أوضحت مديرة بنك التنمية الاجتماعية بالباحة شريفة الغامدي أن تمكين وتعزيز مداخيل الأسر المنتجة في مهرجان الرمان أحد الأدوار التنموية التي نعمل على تحقيقها، مشيرة إلى ما سيقدمه البنك في هذا المهرجان من خدمات وبرامج تنموية، ومنها تدريب خمسين أسرة منتجة على صناعة وتسويق الرمان بجميع مشتقاته، ووصولًا إلى تقديم الاستشارات اللازمة للبيع والتسويق حتى يصل المنتج النهائي للمستهلك من خلال منافذ البيع في المهرجان أو من خلال المواقع الإلكترونية.// انتهى //16:15ت م0120