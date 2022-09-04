الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساستقبل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم، وفدًا من جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، يرأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر الرئيس التنفيذي للجمعية, وكان في استقبالهم الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، وعدد من منسوبي المركز والجمعية.واطلع الوفد على التقنيات والوسائل والحقائب التدريبية بلغة (برايل) والاستطلاعات التي تخص هذه الفئة ومن ضمنها الصورة الذهنية للمجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة التي قدمها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي بالمركز.كما استمع إلى شرح عن أعمال المركز وخططه المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش، واطلع على مهام ودور الجمعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم وتحقيق رضاهم، وتوفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية لهم.تأتي الزيارة لبحث سبل التعاون والتعرف على الإسهامات التوعوية والفكرية التي يقوم بها المركز، والاطلاع على أبرز البرامج والأنشطة المنفذة.وفي الختام تجول الوفد في معرض الحوار التفاعلي واطلع على التقنيات التي تقدم للزائر كتجربة تقنيه حديثه عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات متنوعة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش.// انتهى //16:56ت م0133