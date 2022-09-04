إسلام آباد 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأجرى رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغه, اليوم, اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.وقدم الرئيس ويكرمسنغ التعازي إلى شهباز شريف في ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان، معربًا عن تضامن سريلانكا مع باكستان حكومةً وشعباً في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.من جانبه عبّر شهباز شريف عن شكره وتقديره للرئيس ويكرمسنغ على تضامنه مع الشعب الباكستاني، موضحًا أن باكستان تمر بكارثة طبيعية غير مسبوقة سببتها الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وسيول وانهيارات أرضية.// انتهى //16:57ت م0134