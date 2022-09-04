هراري 08 صفر 1444هـ الموافق 04 سبتمبر 2022م واسارتفع عدد وفيات مرض الحصبة في زيمبابوي إلى 685 شخصًا حتى اليوم مع استمرار برنامج التطعيم على مستوى البلاد.وأفادت وزارة الصحة في زيمبابوي الوزارة في بيان أن العدد الجديد يمثل أضعاف عدد الحالات المسجلة قبل قرابة أسبوعين، مضيفة أنه يوجد 6 آلاف و34 حالة مرض مؤكدة بالحصبة، وأنها سجلت 191 حالة جديدة و37 وفاة في يوم واحد هو الأول من شهر سبتمبر الحالي.// انتهى //17:04ت م0135