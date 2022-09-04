الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 20 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 13 ألف زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، ورُوقِبت من خلالها أسعار السلع، وتُحُقِّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 1,615 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.// انتهى //17:07ت م0137