الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسبحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أوجه تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين دول مجلس التعاون في المجال الصناعي، بما يُسهم في تطوير دور القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي التكاملي في دول مجلس التعاون.جاء ذلك خلال اجتماع معالي الأمين العام، مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف -رئيس الدورة الحالية- للجنة التعاون الصناعي، اليوم في مقر الأمانة بالرياض.وبُحِث خلال الاجتماع العديد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله-.// انتهى //17:08ت م0138