الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة، اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:09ت م0139