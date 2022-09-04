الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي "المسرح الموسيقي"، المندرج تحت مبادرة تطوير المواهب (إحدى مبادرات الهيئة الإستراتيجية)، حيث يستهدف الممارسين والمهتمين بالمسرح الموسيقي. وسيقام البرنامج في ثلاث مدن بالمملكة، وهي: الرياض، الدمام، جدة. ويمكن الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/tracks/1113/new.ويسلط البرنامج التدريبي الضوء على المهارات الأساسية في مجال المسرح الغنائي، ويستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من الممثلين، والمغنين، والمخرجين، والراقصين، أو الراغبين في تطور مهاراتهم وذلك بتدريبهم وتأهيلهم في مجال المسرح الغنائي؛ لإثراء الساحة الفنية المسرحية السعودية بمواهب وقدرات تمتلك قاعدة تعليمية متينة تدعم مواهبهم، مما يسهم في رفع جودة المحتوى المحلي.وحددت هيئة المسرح والفنون الأدائية الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج عبر ورش تدريبية متخصصة في المدن الثلاث، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض خلال المدة 25 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، قبل أن يختتم في مدينة جدة خلال المدة من 9 إلى 27 أكتوبر من العام الجاري 2022م.ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير صناعة المسرح السعودي وتنمية محتواه الثقافي، ورفع مستويات الوعي بأشكال الفنون الأدائية، والتعريف بأطرها وعناصرها وتطبيقاتها، إلى جانب تعزيز وتطوير مهارات المتدربين في مجال المسرح الموسيقي، بما يسهم في تقديم عروض احترافية حيّة تعزز من رفع مستويات الحراك الثقافي الحيّ والمتطور في المملكة.// انتهى //17:19ت م0141