نجران 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أكثر من 10 آلاف عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 3500 زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وتم من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 75 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.// انتهى //17:19ت م0142