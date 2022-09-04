الدمام 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسطورت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طريق الجبيل – الظهران السريع ورفعت مستوى ومؤشر جودته، ونفذت أعمال الصيانة والسلامة عليه بشكلٍ دوري ومستمر، إضافةً إلى عدد من الأعمال على الطريق، إذ يعد واحداً من الطرق المهمة والرئيسة في المنطقة الشرقية.وشملت هذه الأعمال إصلاح وتوسعة الطريق لأربعة مسارات مع تنفيذ عوامل السلامة، حيث انتُهِيَ من إصلاح وتوسعة الطريق من تقاطع النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الدمام بطول 20 كم للطريق الرئيس وإصلاح طرق الخدمة بطول 20كم لهذه المنطقة بالاتجاهين ضمن أعمال الصيانة الجذرية.واستكمالاً لأعمال تطوير الطريق، انتُهِيَ من منطقة العمل الأولى بداية من جسر صفوى حتى جسر الأوجام بطول (4) كم اتجاه الدمام مع تنفيذ وسائل السلامة المرورية كافة وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة. كما انتُهِيَ من منطقة العمل الثانية من جسر الأوجام حتى جسر الجش بطول 2.9 كم، ويجري تنفيذ أعمال السلامة المرورية. كما يُعمَل على إصلاح الطريق مع تنفيذ حارة إضافية من جسر الجعيمة حتى جسر الملك عبدالعزيز بطول 17 كم بالاتجاهين.وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الوزارة وبرامجها التي تُنفَّذ لتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكاتها.// انتهى //17:20ت م0143