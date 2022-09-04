طرابلس 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.وبُحِثت خلال اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.كما ناقش الجانبان وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، المستجدات الأخيرة والاستعدادات التي اتُّخِذت للاجتماع الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال شهر سبتمبر الجاري.// انتهى //17:25ت م0145