القاهرة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع بإقليم هيران وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، تضامنه ووقوفه الكامل مع الصومال في حربها ضد الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن خالص تعازيه لحكومة وشعب الصومال ولذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //17:26ت م0146