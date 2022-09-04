عام / رئيس مجلس الشورى يصل إلى الإمارات العربية المتحدة
الأحد 1444/2/8 هـ الموافق 2022/09/04 م واس
الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واس
وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يلتقي فيها عددا من المسؤولين الإماراتيين .
كما سيبحث معاليه والوفد المرافق له العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي؛ للإسهام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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17:41ت م
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