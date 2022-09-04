الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يلتقي فيها عددا من المسؤولين الإماراتيين .كما سيبحث معاليه والوفد المرافق له العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي؛ للإسهام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //17:41ت م0147