الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساختتمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مشاركتها في فعاليات "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي"، الذي نظّمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال الرياض)، من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر الجاري، وذلك بجناح للتعريف بأعمال وأدوار الهيئة ومبادراتها الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وضرورة التكامل مع المجتمع لحماية البيئة وتنميتها.وشهد جناح "الهيئة" إقبالاً كبيراً من المسؤولين والسفراء الدبلوماسيين والمختصين البيئيين والزوار من مختلف فئات المجتمع، الذين تعرفوا على أبرز مكونات "المحمية" الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وشاهدوا أثر الحماية على تنمية الغطاء النباتي وإثراء التنوع البيولوجي، واطلعوا على أبرز المشاركات في مبادرة "صديق المحمية" التي أُطلِقت مؤخرًا، بالإضافة إلى المشاركة في "منصة الإعلام البيئي" الثقافية التي أُطلقتها "المحمية" على هامش مشاركتها بالمعرض، حيث تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة البيئية والمحتوى المتخصص بحماية البيئة وتنميتها، عبر إقامة لقاءات قصيرة مصورة مع عدد من الإعلاميين والمختصين وخبراء البيئة.وجاءت مشاركة الهيئة -للمرة الثانية على التوالي- لتؤكد حرصها على مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، في مناسبة تُعد منصة دولية كبرى جمعت الجهات المتخصصة في هذا المجال والمهتمين من أفراد المجتمع تحت سقف واحد.// انتهى //18:05ت م0151