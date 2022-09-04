الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسيعيش الأطفال تجربة ممارسة الطب وتخصصاته المتنوعة ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض من خلال منطقة المهن التي تمكنهم من عيش الحياة اليومية للأطباء، والدخول في تفاصيل مهنتهم التي تشمل عددًا من الإجراءات في الفحص والعلاج.ويتعلم الأطفال في المهرجان كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، عبر ممارسة الإنعاش، والتدرب على طريقة قياس نبض المريض في الحالات الحرجة، وإيقاف النزيف بطرق آمنة وسليمة، فضلًا عن التعرف على أنواع العظام والعضلات داخل جسم الإنسان، وطريقة التعامل مع حالات الكسر والإسعافات الأولية لها.كما تتيح المنطقة للأطفال الزوار معرفة كيفية قياس النظر، وأهم العوامل التي تحافظ على العين البشرية، إضافةً إلى معلومات عن كيفية تشريح العين، كما تضم قسمًا مخصصًا لاحتواء الأجزاء المتكونة من الهيكل العظمي، والعضلات، والأعضاء الداخلية كالكبد والقلب والكلى وغيرها.ويتعرَّف الأطفال من خلال التجربة على كيفية إعطاء الحقن الوريدية تحت إشراف طبيب متخصص، كما تتاح لهم الاستفادة من جهاز محاكٍ للجراحة، يمارسون فيه العملية الجراحية، ويتعرفون على خطواتها وعناصر إجرائها.ويتكون مهرجان العودة إلى الرياض من 6 تجارب، و3 مناطق، ومسرحين، ومجموعة من الفعاليات، والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه المتناسبة مع الفئات العمرية كافة، كما يتميز بجمعه لمختلف الاهتمامات العائلية، من برامج متنوعة تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية في مبنى المهن والوظائف، إضافةً إلى عدد من العروض المتنوعة، ومجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه.ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى غد الاثنين أبوابه للزوار، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming.// انتهى //18:32ت م0152