الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع سوسن عسيري والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع الفائزين ببطولة الأندية والمراكز والهواة لفنون القتال المتنوع أمس على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.وحقق اللاعب عمار ميال ذهبية وزن أقل من 34 كجم لفئة الأعمار من 12 - 13 سنة، فيما حقق خالد القحطاني ذهبية وزن أكثر من 57 كجم. وفي منافسات أعمار من 14 - 15 سنة، حقق اللاعب طلحة الحمد ذهبية وزن أقل من 40 كجم واللاعب بتال الرشيدي ذهبية وزن أقل من 48 كجم، فيما حقق اللاعب عبادة قاق ذهبية وزن أقل من 52 كجم واللاعب يوسف الريمي فضية الوزن.وفي منافسات وزن أقل من 62 كجم، حقق الميدالية الذهبية اللاعب سعود الحمدان واللاعب طلال العطيشان فضية الوزن.وفي آخر أوزان عمر 14 - 15 سنة، حقق وديع الطليلي ذهبية وزن أكثر من 72 كجم.وعلى مستوى منافسات أعمار من 16 - 17 سنةـ، حقق اللاعب المثنى الصبح ذهبية وزن أقل من 52 كجم، فيما حقق اللاعب سلمان الكشي ذهبية وزن أقل من 61.2 كجم ومحمد شتا الميدالية الفضية. وفي وزن 65.8 كجم، حقق ذهبية الوزن ياسر الشهري، فيما نال ماجد وائل ذهبية وزن أكثر من 77.1 كجم.وافتتح عبدالقادر المصعبي أولى ذهبيات منافسات أعمار أكثر من 18 سنة، حيث نال ذهبية وزن أقل من 61.2 كجم وعبدالعزيز فلمبان الفضية واللاعب بدر محمد الميدالية البرونزية. وفي وزن أقل من 65.8 كجم، نال معاذ التدميري الميدالية الذهبية ومجد شاكر الفضية وصلاح الشايع الميدالية البرونزية, وفي لقاءات وزن 70.3 كجم، حقق محمد الرفاعي الميدالية الذهبية ومحمد السمع الفضية وعبدالله مدجلي البرونزية.وفي نزالات وزن أقل من 77.1 كجم، حقق عبدالرحمن إسحاق الذهبية وسلطان السراج الفضية وبتال البيشي البرونزية، فيما نال عبدالرحمن جناحي ذهبية وزن أقل من 83.9 كجم وصلاح الزواد الفضية وأبومحمد مولاييف البرونزية، كما حقق فهد القحطاني ذهبية وزن أقل من 93 كجم وأحمد العتيبي الفضية. وفي ختام المنافسات كافة، حقق أسامة عمر ذهبية وزن أكثر من 93 كجم وعبدالعزيز الحميدي الميدالية الفضية.وجاءت نتائج أفضل المراكز في البطولة على النحو التالي: المركز الأول نادي فايت كلوب، المركز الثاني نادي المقاتل، المركز الثالث مركز ريل فتنس، فيما حقق جائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب محمد بخاري.// انتهى //18:34ت م0153