الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومن جانب الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالَيْ التدريب والتأهيل لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للجانبين.كما تتضمن التعاون في مجالات الخبرات والبحث العلمي والدراسات العلمية التطبيقية، وتشكيل فريق عمل مشترك لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي على استكمال دراستهم الجامعية.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون بينها وبين الجهات كافة؛ لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وإستراتيجية الوزارة للتنمية الاجتماعية.// انتهى //18:56ت م0155